Астана, 5 ноября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана обнародовал данные по изменению цен в стране с начала 2018 года.

На 20,9% подорожал сахар, на 10,6% — сыр сычужный, консервированное молоко стало дороже на 9,4%, конина — на 8,5%, масло сливочное — на 7,4%, кисломолочные продукты — на 6,2%, свинина, колбасные изделия подорожали на 5,8%, говядина — на 5,3%, баранина — на 5,1%.

Также дороже стали автомобили и строительные материалы — на 6,3%, одежда и обувь — на 6,1%, фармацевтическая продукция выросла в цене на 6%, бытовые приборы — на 5,9%, текстильные изделия — на 5,8%, канцелярские товары — на 5,7%, моющие и чистящие средства — на 4,4%, мебель и предметы домашнего обихода — на 4,1%.

Дизельное топливо теперь дороже на 20%, уголь каменный — на 6,8%, газ сжиженный в баллонах — на 6%.

При этом, по данным статкомитета, бензин подешевел на 2,7%.

Подешевели также чеснок — на 37,2%, перец сладкий — на 36,1%, картофель — на 28%, лук репчатый — 24,1%, гречка — 21,2%, морковь — на 14,8%.

Авиаперелеты стали дороже на 13,7%, билеты на железнодорожный транспорт — на 8,1%, междугородние автобусы — на 6,3%, внутригородские автобусы — на 3,1%.

Инфляция в Казахстане за десять месяцев 2018 года составила 3,7%.