«Крылья Советов» переиграли «Уфу» в матче РПЛ
Уфа, 5 ноября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил самарским «Крыльям Советов». Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершалась со счетом 1:2.
Футбольный мяч
В составе победителей голевыми действиями отметились Мирал Самарджич и Павел Яковлев. У хозяев поля мяч забил Дмитрий Сысуев.
После тринадцати матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Уфа», набравший 11 баллов, находится на четырнадцатой позиции.
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