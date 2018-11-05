Уфа, 5 ноября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил самарским «Крыльям Советов». Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершалась со счетом 1:2.

Футбольный мяч

В составе победителей голевыми действиями отметились Мирал Самарджич и Павел Яковлев. У хозяев поля мяч забил Дмитрий Сысуев.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Уфа», набравший 11 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

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