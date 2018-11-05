Омск, 5 ноября, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Саргатском районе Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Annie Spratt В салоне автобуса

ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, в районе 134-го км на автодороге Омск — Тара. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Предварительно установлено, что водитель… управляя автобусом НефАЗ … допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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