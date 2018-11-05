Калуга, 5 ноября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Районным судом Калужской области приговорён к 5 годам лишения свободы 47 летний житель Барятинского района за хранение наркотических и взрывчатых веществ, а также частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 5 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Барятинского района Калужской области Алексей Карловский.

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По его словам, основанием для проведения проверки правоохранительными органами послужило заявление отца в органы полиции с жалобой на противоправные действия сына.

В ходе следственных действий, по месту жительства данной семьи было обнаружено 64 грамма марихуаны, 12 патронов, затвор от винтовки, порох, запал взрывателя, металлоискатели, а также приспособления для курения наркотических средств.

Согласно результатам дознания, 47 летний мужчина, ранее отбывавший наказание за наркотики, осенью 2017 года занялся сбором дикорастущей коноплей для личного употребления.

Кроме того, в местах проведения боев времен Великой Отечественной войны он также занимался поиском боеприпасов и оружия, которые также приносил их себе домой.