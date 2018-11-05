Мадрид, 5 ноября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Жители Ирана с ужасом ожидали сегодняшнего дня, 5 ноября — для них он означает начало действия жестких экономических санкций США и возвращение в тяжелый период 2012—2015 годов, предшествовавший соглашению по ядерной программе, сообщает испанское издание El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

То время запомнилось иранцам безудержной инфляцией, высокими ценами на основные продукты питания и жизненно важные лекарства и одновременно резким увеличением масштабов коррупции. Поэтому подписание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году отмечалось на улицах Тегерана как праздник. Сейчас от тогдашнего веселья не осталось и следа.

Дискредитированное США реформистское правительство, которое наперекор всему защищало пакт 2015 года, серьезно пострадало от ударов категоричных оппозиционных сил, влияние которых на государственные решения значительно увеличилось. Такое положение дел, возникновением которого иранцы во многом обязаны политике Дональда Трампа, приводит к тому, что экстремисты с той и с другой стороны своей ненавистью подпитывают друг друга и ставят страну, а с ней и весь мир, перед угрозой опаснейшей конфронтации.

Сегодня, с 8 часов 29 минут утра по иранскому времени, предыдущий запрет правительству Ирана получать доллары на развитие автомобильной промышленности (третьей по значимости в стране) и на торговлю драгоценными металлами усугубился вето, наложенным на использование торговых портов, покупку авиационного оборудования, деятельность государственного банка и продажу нефти.

До этого политика импорта сырой нефти, которую США начали осуществлять после месяцев давления на весь земной шар, заставила Иран перейти от экспорта более чем 2,5 миллиона баррелей этого продукта в день (год назад) к цифре меньше 1,2 млн баррелей в конце этого года. Это тормозит необходимое обновление иранской нефтехимической инфраструктуры и ухудшает качество нефтепродуктов страны, пишет El Mundo.

Из-за вступления в силу новых американских санкций иранцы не смогут открыто пользоваться выгодами от продажи сырой нефти, что неизбежно отразится на способности государства финансировать «злокачественную», с точки зрения США, деятельность (то есть направленную против интересов американцев и их союзников в регионе). Однако это также затронет экономическое развитие страны и сферу социального обеспечения. Необходимость создания сложных финансовых схем для обхода санкций вынудит правительство Ирана обратиться к негосударственным коррумпированным субъектам и активно поощрять импорт. Результат известен по периоду санкций 2012−2015 годов: обесценивание местной валюты, подорожание заграничных продуктов и подорванное благосостояние множества семей.

Сказываются санкции и на психологическом состоянии иранцев, считают в испанском СМИ. Разрыв с США и пассивность Евросоюза подрывают моральный дух местных жителей — как сторонников, так и критиков иранской государственной системы. Многие теперь разочарованно считают, что Запад несправедливо наказывает их страну. Чувствуя себя отвергнутым, Тегеран вполне может сблизиться с Россией или Китаем. «Снова, как и в Сирии, козни Трампа обернутся бо́льшим влиянием Москвы», — подчеркнуто в испанском издании.