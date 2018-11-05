Калуга, 5 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области задержали гражданина, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр Банка России номиналом 5000 рублей.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Как сообщили 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, задержанным оказался 27-летний житель Московской области. Полицейские установили два факта незаконного сбыта фальшивок на территории Калуги и Обнинска.

Так, подозреваемый расплатился поддельными денежными купюрами на АЗС и в кафе быстрого питания. В одном из крупных сетевых магазинов кассир при получении пятитысячной купюры засомневалась в ее подлинности и отказала гражданину под предлогом отсутствия сдачи.

Следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли еще три поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей с аналогичным серийным номером. Банкноты также приобщены к материалам уголовных дел.

В случае установления вины подозреваемого ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Следствие продолжается.

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