Калуга, 5 ноября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Калуге на улице Постовалова, 60, местные жители 4 ноября в одноэтажном доме обнаружили предмет, напоминающий боеприпас.

40.mchs.gov.ru Снаряд времён войны

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, вызванные на место сапёры опознали в предмете артиллерийский снаряд калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.

Спасатели обезвредили опасную находку.

В тот же день, вблизи автотрассы М3 «Украина» на 268 км дороги в Думиничском районе Калужской области сапёрами также была обезврежена старая миномётная мина 81 мм.

Читайте также: В Тамбовской области ребенок подорвался на снаряде

А также: В роще Ростова-на-Дону обнаружен схрон оружия: полиция ищет владельца