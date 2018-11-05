Нью-Дели, 5 ноября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Команда быстрого реагирования на компьютерные происшествия Индии опубликовала ежегодный отчет о кибербезопасности в стране. По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала» со ссылкой на доклад, в 2018 году в Индии зафиксировано рекордное количество кибератак — 53 тысячи. Интенсивность атак возросла на 10% по сравнению с 2017 годом.

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Согласно докладу Команды быстрого реагирования на компьютерные происшествия, 40% всех атак производились с компьютеров КНР, 25% — из США, 13% — из Пакистана и 9% — из России. Основными целями кибератак стали объекты экономики страны, электростанции и вооруженные силы Индии. В то же время, атаки на личные данные чиновников составили всего 5%. Команда быстрого реагирования на компьютерные происшествия отметила, что кибератаки нанесли значительный вред индийской экономике, так как в результате них были не только украдены денежные средства, но и прервана работа различных учреждений.