Токио, 5 ноября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Япония заняла 39-е место в Индексе легкости ведения бизнеса (англ. Ease of Doing Business Index), составляемого Всемирным банком для сравнения простоты ведения предпринимательской деятельности в различных странах мира. Годом ранее Япония занимала 34-ю строчку рейтинга.

Япония, Токио

По информации японского новостного агентства «Джиджи», администрация премьер-министра Японии Синдзо Абэ поставила перед собой задачу к 2020 году поднять Японию до третьей позиции среди стран с развитой экономикой, что едва ли достижимо.

Япония «проиграла» по таким индикаторам, как кредитование, электроснабжение и уплата налогов. Несмотря на это, нормативная среда для предпринимательской деятельности в Японии оценивается как «very easy» («очень легкая»).