Токио, 5 ноября, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Правительство Японии отмечает необходимость импорта сырой нефти из Ирана, поэтому призывает Соединенные Штаты сделать исключение из новых санкций, введенных после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года.

Цитата из кф «Тень воина». Реж. Акира Куросава. 1980. Япония Самураи

По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», США оказывают давление на Японию и другие страны, чтобы те ограничили импорт иранской нефти. Министерство иностранных дел Японии и Государственный департамент США уже провели в общей сложности пять консультаций на уровне бюро. Японская сторона объяснила необходимость импорта сырой нефти, а также наличие дружеских отношений с Ираном.

Американская сторона никак не отреагировала на просьбу, поэтому Япония планирует импортировать нефть в обход санкций в силу обстоятельств.