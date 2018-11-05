Банги, 5 ноября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-ИвЛеДриан в городе Банги заявил о том, что Франция согласилась предоставить ЦАР (Центрально-Африканская Республика) материальную помощь в размере 24 млн евро, а также вооружение.

Pistoufinaire Французский автомат FAMAS

«Франция хочет продолжить свое историческое партнерство с Центрально-Африканской Республикой», — сказал Ле Дриан на пресс-конференции в Банги.

Ле Дриан подписал контракт по предоставлению 24 млн евро ЦАР на выплату зарплат и пенсий гражданам, развитие соседних с Камеруном регионов, где наблюдается массовая миграция населения, а также строительство мостов, которые облегчат доступ к некоторым районам страны.

Министр иностранных дел Франции также сообщил о том, что в Центрально-Африканскую Республику в скором времени будет поставлено около 1400 автоматов.

Ле Дриан отметил, что Франция действует в рамках Организации Объединенных Наций. Основной целью страны является восстановление мира в Центрально-Африканской Республике.

Напомним, что с 2013 года почти каждый регион Центральной Африки находится под контролем вооруженных группировок.