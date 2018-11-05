Киншаса, 5 ноября, 2018, 19:47 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения ДРК (Демократическая Республика Конго), эпидемия вируса Эбола в восточной части Демократической Республики Конго привела уже к 180 смертям.

Scientificanimations.com Вирус Эбола (стилизация)

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в последние несколько дней произошло десять смертей. Министерство здравоохранения сообщило, что 1 ноября было зарегистрировано 285 случаев заболевания и 180 летальных исходов.

Недавняя вспышка болезни в северо-восточной провинции Северное Киву стала десятой со времени первой эпидемии вируса Эбола в 1976 году. С августа этого года в стране действует программа вакцинации, в ходе которой было привито более 25 000 человек.