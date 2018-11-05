Богота, 5 ноября, 2018, 18:32 — ИА Регнум. МИД Республики Колумбия сообщил, что визит президента США Дональда Трампа в Боготу, который был запланирован на 2 декабря, не состоится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Как сообщает кубинское информационное агентство «Пренса Латина» со ссылкой на колумбийский МИД, провести встречу двух президентов в Боготе 2 декабря не представляется возможным из-за напряжённого графика Трампа.

Трамп отменяет поездку в Колумбию уже второй раз. В первый раз американский президент не смог прилететь в республику в апреле этого года.

Его первая встреча с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке состоялась во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября. Именно тогда лидеры двух стран подтвердили, что Трамп в скором времени должен посетить южноамериканскую страну. Дуке придаёт визиту Трампа огромное значение. По его словам, это возможность подтвердить «крепкую дружбу и высокие отношения», связывающие две страны.

Новая дата визита Трампа в Колумбию пока неизвестна.