Штат Джамму и Кашмир, Индия, 5 ноября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В индийском штате Джамму и Кашмир произошли массовые протесты, после террористической атаки, в ходе которой были убит один из местных лидеров Индийской народной партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) АнилПарихар и его брат.

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Сообщается, что протесты охватили города Джамму, Реаси, Удхампур, Рамбан, Катхуа, Бхадервах и Самба.

В городе Джамму члены партии БДП и ее молодежного движения вышли на улицу и заблокировали дороги на некоторое время. Они выкрикивали анти-пакистанские лозунги, призывали уничтожить террористов, причастных к убийству.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель местной полиции заявил, что все протесты прошли мирно.

«Протесты проходили в разных частях региона, однако все они были мирными. Не наблюдалось никаких неблагоприятных инцидентов», — добавил он.