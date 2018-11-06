Москва, 6 ноября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Некие умельцы в Новой Москве соорудили мусоросжигательную установку и принялись загрязнять воздух без лицензии на то, установку обнаружили сотрудники департамента природы и охраны окружающей среды и потребовали найти нарушителей, преступивших требования по обращению с отходами. Что стоит за этой, лишь на первый взгляд слабозаметной ситуацией, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Незаконную деятельность, конечно, пресекать надо, а тех, кто загрязняет и без того не самый чистый воздух, нужно наказывать. Проблема в том, что это нарушение — капля в море «мусорных войн», будоражащих Россию, и сообщения о пресечении деятельность единичного нарушителя — на таком фоне выглядят просто вызывающими.

Московская область доведена до экологической катастрофы, и в ней сейчас же в рамках экстренной дегазации жгут свалочный газ на печально известной свалке «Кучино», в «Ядрово» под Волоколамском, на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе, в «Алексинском карьере» около Клина. Мусоросжигательные заводы устарели на многие десятки лет, мусорные свалки рекультивируются просто варварски (зато по закону), но вот кто-то дерзнул, не обзаведясь лицензией, жечь мусор на подведомственной территории — и тут же попал в зону особого внимания наших природоохранных ведомств. Так в чем же состоит проблема?

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