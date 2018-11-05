Вашингтон, 6 ноября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Выборы в американский Конгресс состоятся уже 6 ноября, и какие результаты принесет этот день, совершенно неясно: слишком часто менялась расстановка сил, а внезапные происшествия перемешивали удачно сданные карты. С чем подходят США к выборам — на этот раз действительно решающим — рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

В стане демократов реклама самих себя происходит в виде пропаганды выборов как таковых. Голосовать — очень важно, очень нужно именно сейчас, и, судя по риторике демократов, не существует даже вероятности того, что сознательный американец может проголосовать за республиканцев. Для того же, чтобы описать, насколько плохи республиканцы, используется агрессивная критика Дональда Трампа, причем президент может делать что-либо раздражающе, а может не делать вообще ничего, и просто идти себе с прилипшим к ботинку обрывком салфетки — и того, и другого достаточно, чтобы демократы, ужасаясь, вопросили сограждан, такого ли будущего они хотят для своей страны.

Сам Трамп хвалится перед гражданами своими многочисленными победами, причем они могут быть как реальными, так и немного надуманными, от экономического роста до подписания законопроекта, который и так никто не оспаривал. Что же касается упомянутого раздражения, то Трамп вызывает у оппонентов и его: и внешнеполитическими действиями на иранском и китайском направлениях, и миграционной политикой, которая оказывается тесно связана с вопросом соблюдения конституции. Чего стоит одно желание Трампа прекратить практику получения детьми нелегальных мигрантов американского гражданства — право на оное происходит из 14-й поправки, но главная инстанция, которая разбирается с «незаконными» указами, это Верховный суд, а в нем сейчас находятся пять консерваторов, двое из которых назначены Трампом.

Трамп много трудился на агитационном поприще, но жизнь внесла свои коррективы. Направленные демократическим политикам посылки с бомбами всколыхнули Америку, тем более что в ходе расследования был задержан некий Цезарь Сайок, ярый сторонник Трампа, а затем произошел массовый расстрел в синагоге Питтсбурга — и, говорят, виновник тоже поддерживал Трампа в частности и республиканцев вообще. Одним словом, предсказать итоги выборов действительно непросто.

Читайте статью Политика президента под ударами его «сторонников» трещит по швам и другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».