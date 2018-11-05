Москва, 5 ноября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Москве ко Дню народного единства в в Центральном Манеже открылась масштабная экспозиция «Сокровища музеев России». Выставка проходит в рамках VII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства», её работа продлится до 25 ноября 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Врубель «Жёлтые розы», 1894г

Дарья Антонова ИА REGNUM Икона Божией Матери «Умиление» прибыла специально на выставку из Пскова-Печорского монастыря

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM В первый же день работы выставку посетило огромное количество людей

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Сокровища музеев России» в Манеже

В день открытия выставки перед входом собралась очередь посетителей: несмотря на внушительную площадь, одновременно впустить всех желающих не представлялось возможным. На экспозиции в ЦВЗ «Манеж» представлены 300 значимых экспонатов из 50 музеев России. Их собирали по всей стране: от Калининграда до Владивостока. Художественные произведения относятся к нескольким эпохам: от икон времен Рюриковичей до полотен, созданных в XX веке. Многие картины специально к выставке отреставрировали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Сокровища музеев России» в Манеже

Дарья Антонова ИА REGNUM Эрнст Липгарт «Портрет Николая II»

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал «Новейшие течения начала XX века»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Сокровища музеев России» в Манеже

Экспозицию подготовили при поддержке мэрии Москвы и Минкультуры России. В отборе произведений участвовали эксперты Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Патриаршего совета по культуре. Среди авторов привезенных полотен К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, И. К. Айвазовский, И. И. Левитан, И. Е. Репин, В. А. Серов, Б. М. Кустодиев, И. И. Машков, А. А. Дейнека и многие другие.