Москва, 5 ноября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Подписание генерального контракта по созданию российско-китайского тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) запланировано на 7 ноября, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергей Приходько.

Roberta F Вертолёт

Он сообщил, что подписание контракта включено в план регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая назначена на 7 ноября. Заключение генерального контракта станет последним этапом переговоров по российско-китайскому проекту.

«Вертолеты России» (дочерняя компания «Ростеха») и китайская компания AVIC начали переговоры о совместном проекте по созданию тяжелого вертолета в мае 2014 года.

Российская сторона разработает отдельные системы, китайская — создаст опытный образец и проведет испытания.

Отметим, проект AHL предполагает разработку тяжелого вертолета с максимальным взлетным весом 38,2 тонн. Крейсерская скорость вертолета составит 240 км/ч, максимальная — 300 км/ч. Масса полезной нагрузки — до 10 тонн, при размещении внутри фюзеляжа и до 15 тонн при размещении на внешней подвеске.

Вертолет сможет перевозить до 30 человек, максимальная дальность полета составит 630 км.