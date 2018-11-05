Вашингтон, 5 ноября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Офис государственного секретаря американского штата Джорджия инициировал расследование в связи с подозрениями о попытках хакерских атак на избирательную систему штата в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает CNN.

Christoph Scholz Хакер

В хакерской атаке подозреваются сторонники Демократической партии США. По данным властей, попытку взлома системы регистрации избирателей осуществило отделение Демократической партии США.

В офисе государственного секретаря Джорджии Канди Броса заявили, что не могут комментировать детали этого дела, однако подтвердили, что расследование хакерской атаки инициировано в отношении Демократической партии.

«Мы также можем подтвердить, что никакие персональные данные не были вскрыты, наша система находится в безопасности», — сказано в заявлении Броса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс и выборы губернаторов большинства штатов.