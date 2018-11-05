Киев, 5 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Фотографии с президентом Украины Петром Порошенко, стоящим на фоне турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в окружении официальных лиц страны, могут намекать на возможную заинтересованность Киева в закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов. По крайней мере на это намекнул советник украинского лидера и помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков, который разместил эти снимки на своей странице в Fаcebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко на фоне турецкого беспилотника

Он признался, что точно утверждать не может, а лишь строит предположения и делится наблюдениями, но «всё это не просто так».

«Могу лишь предполагать, что Пётр Порошенко и Степан Полторак (министр обороны Украины — прим. ИА REGNUM ) не просто так стоят в компании с первым замом секретаря СНБО и главой Укроборонпрома на фоне птицы, которая может работать сутки в автономном режиме, работать на удалении 150 километров от центра управления на высоте 8 километров», — написал Бирюков.

https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/303559370479578

По его словам, «всё это лишь совпадения», однако «этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко. Переговоры, которые длились больше часа, прошли в резиденции главы турецкого государства «Мабейн» во дворце «Йылдыз».

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По сообщению пресс-службы украинского лидера, в ходе официального визита в Турцию Пётр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов. Главе государства и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные. Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.