Вашингтон, 5 ноября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовцы совершенно не умеют пользоваться тем оружием, что продают им американцы. Об этом Трамп заявил в интервью Axios, опубликованном накануне, 4 ноября.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Напомним, что саудовская коалиция в Йемене обстреляла автобус, который перевозил детей. Инцидент имел место 9 августа. Саудовские ВВС нанесли авиаудар по автобусу с детьми в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. По данным Международного Красного Креста, погибли 50 человек, большинство из которых дети.

Трамп назвал произошедшее ужасным событием и обвинил саудовцев в том, что они просто не умеют использовать то оружие, которое им продают США в больших количествах.

«Беспокоит ли это меня? Это недостаточно сильное выражение (того, что я чувствую). Это люди, которые просто не знают, как обращаться с оружием», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией в Йемене. Трамп даже назвал Йемен «самым ужасным местом на Земле» сейчас.

«Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют», — сказал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года. Саудовцы и ряд стран Персидского залива открыто вмешались в войну на одной из сторон. Однако, несмотря на техническое превосходство саудовской коалиции, воюет она очень плохо и уже несколько лет не может справиться с повстанцами-хуситами, которые даже устраивают вылазки на саудовскую территорию.