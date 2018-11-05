Гонконг, Китай, 5 ноября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Компания «Русал», которая весной 2018 года оказалась в санкционном списке минфина США, может сменить свою юрисдикцию. Решение о перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России принял совет директоров.

Aotearoa Остров Джерси

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«После тщательного обсуждения совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

Отмечается, что для этого потребуется одобрение со стороны российских властей. Также необходимо привести всю нормативную документацию в соответствие с российским законодательством, внести изменения в наименование компании.

При этом в компании отметили, что её перевод на территорию России «зависит от многих факторов» и может не состояться.

Напомним, в начале апреля 2018 года минфин США ввёл санкции против компании «Русал» и её владельца Олега Дерипаски. После этого произошло обрушение акций компании. 8 октября стало известно, что в США были заблокированы активы российского миллиардера. Под заморозку активов попали особняки Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне стоимостью около $42,5 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в силу 6 августа 2018 года закона о специальных административных районах, так называемых «внутренних офшорах» (острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области), совет директоров компании En+ Group, объединяющей промышленные активы попавшего под санкции США Олега Дерипаски, принял решение о перерегистрации дочернего общества En+ Holding Limited и переводе с Кипра в Россию.