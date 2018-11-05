Москва, 5 ноября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, продлеваемые Германией, обходятся Берлину каждый месяц в $727 млн. Наряду с решением о приеме миллиона мигрантов это самая крупная ошибка федерального канцлера Ангелы Меркель, написал в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

За санкции против России Германия получает лишь «радость Порошенко», однако эмоции украинского лидера не стоят $9 млрд в год, добавил он.

«Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления», — написал сенатор в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков назвал решение о приеме Германией 1,1 млн беженцев началом политического заката Меркель. Политик заверяла, что справится с проблемой, однако не смогла выполнить своих обещаний, напомнил он.

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