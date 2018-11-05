Хабаровск, 5 ноября, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Необходимость изменения подхода к российским регионам на Дальнем Востоке является довольно очевидным фактом. В свою очередь, скорость перемен, происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), накопившиеся проблемы в девяти субъектах Российской Федерации, а с присоединением Забайкалья и Бурятии — в одиннадцати, ставят федеральные и региональные власти в затруднительное положение: как обеспечить высокий экономический рост, демографическую устойчивость, а также интеграцию Тихоокеанской России в Восточную Азию? На эти вопросы попытались ответить участники семинаров «Дальний Восток — пространство будущего», проводимых ФАНО «Востокгосплан» (подведомственная научная организация Министерства по развитию Дальнего Востока РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Шелест Участники семинаров «Дальний Восток — пространство будущего»

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С 30 сентября по 02 ноября 2018 года в Хабаровске собрались эксперты — сотрудники вузов, органов государственного и местного самоуправления, иных учреждений и организаций. Семинары были разделены на две части: на первом, «Качество жизни на Дальнем Востоке», рассматривались проблемы демографии и здравоохранения, образования, строительства и ЖКХ, культуры и спорта. На втором семинаре, «Экономический рост Дальнего Востока», шла дискуссия касательно особых административно-правовых режимов, развития инфраструктуры, традиционных отраслей и новых сфер экономики.

Основным посылом было задание президента РФ Владимира Путина о подготовке предложений по национальным проектам в части, касающейся развития Тихоокеанской России.

Как рассказал участник семинаров, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест, знаменательным стало и то, что все специалисты в заявленных областях являлись дальневосточниками. Это радикальным образом отличается от ситуации в прошлом, когда в формировании предыдущих инициатив и законодательных актов львиную долю брали на себя федеральные (московские) ведомства и соответствующие эксперты, которые за всё истекшее время не смогли в достаточной мере сгенерировать действующие механизмы обновления дальневосточных территорий.

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"В этой связи следует отметить фактически подвижничество со стороны руководителя «Востокгосплана» Руслана Гулидова, куратора направления Елены Веприковой и всех работников учреждения в стремлении оформить чёткую и ясную социально-экономическую картину Дальнего Востока, а также обозначить пути развития и решения текущих проблем», — рассказала Дмитрий Шелест.

За короткий период экспертными группами были выдвинуты интересные концепции в области повышения качества жизни. В частности, в области здравоохранения была выдвинута идея создания медицинских хабов, что позволило бы в перспективе охватить все дальневосточные районы медицинской помощью. Демографические проблемы предлагалось решать с помощью определения статуса дальневосточника с фиксацией определённых социальных преференций. На вопросы, накопившиеся к образованию, было предложено отвечать с помощью комплексной программы, которая направлена и на повышение компетенций преподавателей, и на рост их доходов. В сфере жилищного строительства эксперты отметили необходимость строительства арендного жилья с привлечением бюджетных средств и частного капитала в рамках новых форм государственно-частного партнёрства.

По мнению участников, предлагаемые меры должны обеспечить рост численности населения на Дальнем Востоке около 5% к 2025 году, обеспечение доступа к качественному и конкурентоспособному образованию. Также обеспечить благоустроенное и безопасное жильё для имеющегося населения и планируемых новых жителей в благоприятной внешней среде.

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«Наиболее цельным выглядело предложение по созданию медицинских хабов на базе имеющихся образовательных, научных и клинических учреждений», — отметила Елена Веприкова.

Для ускорения экономического роста специалисты посчитали необходимым развивать комплексные программы в образовательно-производственной сфере, которые бы затрагивали аквакультуру, биотехнологии, дата-центры, робототехнику, туризм и энергетику. Всё это в совокупности предполагает синергетический эффект для прорыва в экономике Дальневосточного федерального округа.

«В свою очередь новые отрасли не смогут радикально поменять экономическую картину в регионе без модернизации традиционных направлений. В этом ключе очевидна значимость переоборудования в горнорудной, машиностроительной и транспортной сферах, а также оптимизация в области лесозаготовки, рыболовстве и сельском хозяйстве. В инфраструктурном комплексе была заявлена необходимость создания мультимодальных транспортных перевозок по «бесшовному» принципу в Северо-Восточной Азии. Что же касается территорий с режимом особого правового администрирования, то в этом направлении необходима дальнейшая оптимизация существующих зон, а также формирование локальных территорий опережающего развития (ТОР). В качестве примера можно рассмотреть создание горнорудного кластера в Дальнегорском городском округе (Приморский край) с приданием ему статуса ТОРа», — рассказал участник семинаров Дмитрий Шелест.

Как утверждают эксперты, поступательное движение в озвученных направлениях позволит в течение ближайшего года-двух опередить среднероссийские темпы экономического роста (около 1,5−1,7%), в пятилетней перспективе перешагнуть общемировой процент (3%) и если и не достичь, то приблизиться к заданному президентом России показателю в 6% годового прироста на Дальнем Востоке.

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Подводя итоги мероприятия, руководитель научного подразделения Минвостокразвития сообщил, что «поставленные две цели: создание экспертного сообщества на платформе «Востокгосплана» для диалога специалистов и представителей органов государственной власти, а также формирование исследований и дискуссии прикладного характера относительно развития Тихоокеанской России на упомянутых семинарах были достигнуты». И, соответственно, можно заключить, что первый опыт интегрированного подхода к вопросам качества жизни и экономического роста в ДФО имеет право на существование.

Дмитрий Шелест Участники семинаров «Дальний Восток — пространство будущего»

«Первый блин вышел не комом: и в плане создания необходимой атмосферы, и организации и систематизации результатов», — сказал Руслан Гулидов.

«Остаётся надеяться, что профильное министерство и другие ведомства серьёзно воспримут работу дальневосточных экспертов, а сами предложения обретут более явственные черты конкретных программ, направленных на действительное развитие Дальнего Востока России», — сказал Дмитрий Шелест.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке широко обсуждается необходимость объединения регионов. Еврейская автономная область одной из первых может исчезнуть как самостоятельный субъект и быть поглощена соседними либо Хабаровским краем, либо Амурской областью. Заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест не исключает возможности слияния и других территорий Дальнего Востока, но при этом необходимо изменять модель управления и внутреннюю политику,

Очередная, четвёртая по счету, ФЦП по развитию Дальнего Востока стартовала в 2012 году. Первые три «благополучно» провалились. Для реализации ФЦП №4 было создано целое отдельное министерство — Минвостокразвития.

Тем временем Дальний Восток расширился на Запад страны. Владимир Путин присоединил к ДФО Забайкальский край и Бурятию.