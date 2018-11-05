Москва, 5 ноября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. США действуют деструктивно и способны свести на нет усилия стран ОПЕК+ по предотвращению роста нефтяных цен и стабилизации рынка. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что Россия строго следует договоренностям, достигнутым в июне на встрече министров энергетики стран — участниц соглашения между членами нефтедобывающего картеля и государствами, не входящими в ОПЕК. Тогда участники договорились нарастить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей, начиная с третьего квартала 2018 года.

Россия и ряд других стран увеличили добычу. Это привело к снижению котировок, достигавших $86 за баррель. Однако поведение Вашингтона может поставить под угрозу выполнение договоренностей ОПЕК+, сказал Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и восстановлении всех санкций против Тегерана, включая те, что касаются иранских бизнес-партнеров. Санкции частично вступили в силу 7 августа, однако более крупные ограничения начнут действовать с 5 ноября.

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