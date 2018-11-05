Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Автомобиль взорван на юго-востоке Тель-Авива, погибли два человека. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Инцидент произошел 4 ноября. Отмечается, что еще один автомобиль загорелся. На месте происшествия обнаружены тела двоих мужчин среднего возраста — они находились в одной из машин. Еще один человек получил легкие ранения.

По данным полиции, о теракте речь не идет. Взрыв имеет криминальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Израиле произошло ДТП с шестью погибшими. В долине реки Иордан неподалёку от Мёртвого моря столкнулись грузовая фура и микроавтобус, пострадали, но остались живы еще пять человек.

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