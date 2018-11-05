Стокгольм, 5 ноября, 2018, 04:42 — ИА Регнум. В шведском городе Мёльнлюкке произошла стрельба. Пострадали восемь человек, сообщает Associated Press.

Denoel Paris Перестрелка

Конфликт произошел 4 ноября возле развлекательного заведения, где проходила вечеринка. По предварительным данным, перестрелку устроили две группы байкеров.

Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Полиция задержала 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стрельба произошла в шведском Треллеборге. Неизвестный открыл огонь по людям в центральной части города, пострадали четыре человека.