Алма-Ата, Казахстан, 5 ноября, 2018, 04:26 — ИА Регнум. В Казахстане после выполнения трюка с повешением скончался каскадер Касым Жумагужин. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Смерть

3 ноября 34-летний каскадер выступал в одном из ночных клубов Алма-Аты в шоу, посвященном Хеллоуину. Он изображал висящую на веревке мумию, при этом на нем был надет специальный жилет для трюков.

Отмечается, что во время выполнения трюка напарник Жумагужина тщательно следил за его состоянием. Каскадер висел на веревке 15 минут, затем его спустили вниз.

Коллеги заметили, что Жумагужину плохо, его вынесли на улицу и вызвали врачей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Позже эксперты назвали причину смерти — острый первичный инфаркт миокарда.

Касым Жумагужин участвовал в съемках 25 фильмов. Среди них боевик Сильвестра Сталлоне «Неудержимые-2» и фэнтези-драма Карла Ринша «47 ронинов».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Калужской области каскадер погиб на съемках фильма «Ильинские рубежи». Мужчина попал под танк и получил смертельные травмы. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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