Москва, 5 ноября, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Массовая драка произошла возле одного из торговых центров на западе Москвы. Участниками конфликта стали сотрудники охраны и посетители комплекса, передает РЕН ТВ.

Кулак

Инцидент произошел во 2-м Брянском переулке из-за платы за парковку. Посетители, прибывшие в столицу из других российских регионов, не захотели платить за услуги, конфликт перерос с потасовку.

Одному человеку потребовалась помощь врачей. На место была вызвана полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Площадки возле торговых комплексов нередко становятся местом массовых драк. В сентябре ИА REGNUM сообщало о потасовке с участием двух десятков человек возле ТЦ на улице Декабристов. Несколько человек получили травмы, шестерых задержала полиция.