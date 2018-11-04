Киев, 5 ноября, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Достижение Украиной «высокого экономического уровня» сподвигнет жителей Крыма вернуться под власть Киева. Однако такой вариант потребует времени, заявил бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун в эфире украинского телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам Пискуна, в ближайшие 10−20 лет Крым останется российским и с этим Киеву придется смириться. Однако сейчас власти Украины должны обратиться в международный суд и потребовать от России компенсации за имущество украинцев, оставшееся в Крыму.

Москве, полагает Пискун, придется заплатить «триллионы», после чего жители Крыма «захотят» на Украину и потребуют нового референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве российский Крым считают украинской, но «временно оккупированной» территорией. Однако полуостров вошел в состав РФ после референдума, который состоялся в 2014 году после госпереворота на Украине. В пользу воссоединения с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно».

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