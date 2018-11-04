Нумеа, Франция, 5 ноября, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Сторонники независимости Новой Каледонии от Франции потерпели поражение на референдуме 4 ноября. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на данные избирательной комиссии заморской территории.

Maloff1 Аэропорт. Нумеа, Новая Каледония

Против выхода архипелага из-под власти Парижа высказались 56,4% избирателей. Явка составила 80,63%.

Голосование сопровождалось беспорядками в некоторых населенных пунктах. Неизвестные бросали в избирательные участки камни и сожгли несколько автомобилей.

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Повторный референдум о независимости Новой Каледонии может пройти не раньше, чем через два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября избирателям в Новой Каледонии предстояло ответить на вопрос, хотят ли они полного суверенитета и независимости региона от Франции. В пользу такого решения выступают, в основном, коренные жители островов.

Франция колонизировала тихоокеанскую Новую Каледонию в 1853 году. Сегодня это особое административно-территориальное образование в составе страны, включающее крупный одноименный остров и мелкие острова в Меланезии.