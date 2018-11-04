Киев, 5 ноября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Россия не является страной-агрессором. Об этом заявил бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Immanuel Giel ОБСЕ

Хуг ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, считает ли он Россию агрессором. Он также заявил, что Россия, Украина и республики Донбасса признали наличие большой проблемы, требующей решения, и приняли на себя обязательства.

Бывший представитель ОБСЕ выразил мнение, что конфликт в Донбассе будет урегулирован тогда, когда «кто-то будет стремиться найти решение», оставив попытки обвинить других.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти называют Россию «страной-агрессором», обвиняя во вмешательстве в дела страны и конфликт в Донбассе. В Москве отвергают эти обвинения как бездоказательные.

Напомним также, что Александр Хуг покинул пост заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине 31 октября. Его преемником стал Марк Этерингтон.

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