Майкоп, 5 ноября, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Целый ряд мероприятий провела в День народного единства 4 ноября Национальная лига студенческих клубов. Праздничные мероприятия состоялись в 41 российском регионе, в том числе — в Воронеже и в Липецке, в Смоленске и Орле, Майкопе и Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону, рассказал ИА REGNUM представитель НЛСК.

Donland.ru День народного единства в Ростове-на-Дону

4 ноября состоялся интернет-флешмоб: представители лиги рассказали о том, чем для них является День народного единства, а также о том, как единение стало переломным моментом в сложной ситуации или повлияло на дальнейший жизненный путь. Студенты рассказывали о близких людях — родных и друзьях, которые приходят на помощь в трудную минуту, делились переживаниями.

В Ростове-на-Дону лига студенческих клубов запустила флешмоб #ЕдинствоДона. Его участникам было предложено рассказать не только о том, что значит День народного единства для них, но и рассказать о своих друзьях, любимом месте в Ростовской области, о друзьях из других городов, приобретенных благодаря форумам и мероприятиям, которые проходили на Донской земле.

В Севастополе прошёл квест, где участники познакомились с историей города в рамках празднования Дня народного единства.

Активисты региональных отделений Национальной лиги из Смоленска, Липецка, Мичуринска (Тамбовская область), Воронежа и Тамбова придумали свой способ объединиться. Студенты вузов из разных регионов Центрального федерального округа записали совместное видеообращение, в котором поздравили страну с праздником.

Студенты Волгоградского государственного аграрного университета 4 ноября побывали на праздничном концерте, а затем посетили мультимедийный исторический парк при интерактивном музее «Россия-моя история» и сам музей, побывали на экскурсии по историческим местам города-героя Волгоград.

В регионах также состоялись исторические квесты — их участники в интерактивной форме познакомились с историей городов, где они проводились. Например, в Майкопе в главном корпусе госуниверситета состоялся квест «Шагая сквозь время»: участники мероприятия смогли ощутить себя в различных эпохах и ролях: разгадывали код по принципу азбуки Морзе, собирали Ханойскую башню, проходили курс молодого викинга и даже путешествовали по лабиринту заброшенной библиотеки.