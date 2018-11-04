Палермо, Италия, 5 ноября, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Наводнения на итальянском острове Сицилия, вызванные сильными ливнями, стали причиной гибели 12 человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Алфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1876

Все трагические случаи произошли в провинции Палермо. Тела девяти погибших, включая двух маленьких детей, обнаружили в доме в коммуне Кастельдачча. Все эти люди были членами одной семьи.

Также сообщается о погибшем мужчине, судьба еще двух человек неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Италию обрашилась непогода. В областях Венето, Лигурия и Фриули — Венеция-Джулия, а также на островах Сицилия и Сардиния, был объявлен «красный» уровень погодной опасности.