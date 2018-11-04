Тула, 5 ноября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Жители Тулы и гости города, пришедшие 4 ноября, в «Ночь искусств», в музей «Старая Тульская аптека» в доме Белявского, получили возможность прикоснуться к миру аптечного дела XIX века и поучаствовать в детективном расследовании. Как рассказал ИА REGNUM заведующий отделом по связям с общественностью Тульского историко-архитектурного музея Никита Бурлаков, в квесте по поиску формулы эликсира магистра Адермана приняли участие более 300 посетителей музея.

Старая тульская аптека Белявского. Начало XX века

«В «Ночь искусств» мы предложили своим посетителям не только бесплатно прикоснуться к миру аптечного дела XIX века, но и провести своё детективное расследование, чтобы собрать состав старинного и почти мифологичного лекарства», — рассказал Никита Бурлаков.

В увлекательных поисках секретных ингредиентов для эликсира с удовольствием принимали участие и дети, и подростки, и взрослые — в музей приходили по одному, семьями и компаниями.

Участникам квеста предстояло решить несколько головоломок, внимательно изучить витрины с аптечным инвентарём, сушёными травами, банками с пиявками и причудливыми склянками, на ощупь вытащить из чёрных ящиков нужные элементы эликсира. В итоге — почти у каждого из участников получилось собрать формулу эликсира магистра Адермана.

«Лучшей наградой для участников квеста-расследования стали ликующие возгласы и радость от раскрытия алхимической тайны», — рассказал представитель музея.

«Старая Тульская аптека» считается одним из самых интересных музеев Тулы: здание было построено в конце XIX века, и здесь действительно долгое время располагалась аптека — вплоть до 2011 года. Теперь здесь проводят экскурсии и мастер-классы, а также — увлекательные квесты. На витринах экспозиции посетители смогут увидеть, например, заспиртованного ужа, внутренности краба и рыбы, человеческий череп и даже зуб волка.