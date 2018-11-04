Михайловка, Волгоградская область, 5 ноября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Глухонемой четырехлетний мальчик, которого искали в Волгоградской области с 3 ноября, найден мертвым. Об этом сообщает НТВ.

Тело ребенка нашли в яме уличного туалета во дворе жилого дома. Вероятно, он упал в открытую яму и утонул.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась в городе Михайловка в 190 км к северо-западу от Волгограда. О пропаже ребенка ранее заявили в полицию его родители, также глухонемые люди. Днем 3 ноября мальчик ушел гулять и не вернулся. Его искали правоохранители, спасатели и добровольцы.