Помпео о новых санкциях против Ирана: «Являются самыми жесткими»
Вашингтон, 4 ноября, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Власти США введут «жесткие санкции» против Ирана 5 ноября текущего года. Об этом рассказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Противостояние Ирана и США
«Ограничительные меры… являются самыми жесткими когда-либо принятыми против Ирана», — сказал Помпео.
14 октября 2018 г. президент Ирана Хасан Рухани в Тегеранском университете заявил, что власти США пытаются добиться смены режима в Иране. По его словам, Вашингтон ведет против Тегерана «экономическую и психологическую войну».
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