Вашингтон, 4 ноября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Нью-Йорке состоится встреча госсекретаря США Майкла Помпео и помощника северокорейского лидера Ким Ён Чхоля. Об этом сообщил сам Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Twitter.com@SecPompeo Майкл Помпео и Ким Чен Ын

«Я встречусь со своим коллегой Ким Ён Чхолем», — сказал госсекретарь США.

Отметим, что Помпео так и не уточнил точную дату переговоров с советником северокорейского лидера.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 г. госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что он планирует в ближайшее время нанести визит в КНДР, чтобы продолжить переговоры с помощником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем о ядерном разоружении Северной Кореи.

Читайте также: Госсекретарь США Помпео посетит КНДР в начале ноября