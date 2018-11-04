Астрахань, 4 ноября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Астраханский дом-музей поэта-футуриста Велимира Хлебникова 4 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» с размахом отпраздновал своё 25-летие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 4 ноября там впервые прошёл Однодневный фестиваль современной литературы и искусства им. Велимира Хлебникова «Уши, глаза, руки».

shakko Музей Хлебникова

Фестиваль начался с лекции и мастер-класса Михаила Погарского (Москва) «Книга художника: от Хлебникова до современности», участники которого создали общую книгу о поэте. Для детей и родителей было организовано музейное занятие «Птицы Велимира Хлебникова».

Литературный вечер открыла белорусская поэтесса и художница Марина Бартош, которая провела мастер-класс «Мешалки». Затем начал работу «Открытый микрофон» — свои произведения читали астраханские поэты.

Завершился вечер концертом «Дуэт Прёт» из Москвы и астраханской группы Vespero. Также в музее работала футуристическая фотозона, интерактивное погружение «Голод пространства, или Комната Велимира», выставка зарубежных изданий, писем, фотографий «Председатель земного шара» и выставка живописи и графики Серафима Павловского «Зангези-пророк».