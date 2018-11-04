Оттава, 4 ноября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Два самолета столкнулись во время полета в Канаде. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на источники в полиции.

Alan Wilson Легкомоторные самолеты

ЧП произошло в воскресенье, 4 ноября, в небе над Оттавой.

Отмечается, что после столкновения один из самолетов смог вернуться в международный аэропорт столицы, второй — потерпел крушение.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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