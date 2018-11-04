Екатеринбург 4 ноября: митинг, крестный ход и награждение благотворителей
Екатеринбург, 4 ноября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В Свердловской области 4 ноября десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях. На площади Труда в Екатеринбурге порядка 10 тыс. граждан собрались на митинг-концерт. Крестный ход объединил примерно 5 тыс. человек.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле памятника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Массовый праздничный митинг
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, руководитель аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев и председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр Лёвин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник основателям Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тысячи человек прошли крестным ходом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники митинга
Интересом у граждан пользовался и Фестиваль национальных культур. А в Храме-на-Крови митрополит Кирилл при участии губернатора Евгения Куйвашева провёл награждение благотворителей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл с крестом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Награда от митрополита
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит вручает очередную награду
Алексей Колчин ИА REGNUM
С губернатором и награждёнными
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода