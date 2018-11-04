Екатеринбург, 4 ноября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В Свердловской области 4 ноября десятки тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях. На площади Труда в Екатеринбурге порядка 10 тыс. граждан собрались на митинг-концерт. Крестный ход объединил примерно 5 тыс. человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле памятника

Алексей Колчин ИА REGNUM Массовый праздничный митинг

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, руководитель аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев и председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр Лёвин

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник основателям Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Тысячи человек прошли крестным ходом

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники митинга

Интересом у граждан пользовался и Фестиваль национальных культур. А в Храме-на-Крови митрополит Кирилл при участии губернатора Евгения Куйвашева провёл награждение благотворителей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл с крестом

Алексей Колчин ИА REGNUM Награда от митрополита

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит вручает очередную награду

Алексей Колчин ИА REGNUM С губернатором и награждёнными