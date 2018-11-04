Чебоксары, 4 ноября, 2018, 22:02 — ИА Регнум. В Чувашии в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства приняли участие почти 24 тыс. жителей и гостей республики. Главной праздничной площадкой в регионе стала Красная площадь в Чебоксарах, где торжественный митинг-концерт собрал порядка 5,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе галвы региона.

Cap.ru Митинг-концерт

В своём приветственном слове глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что День народного единства — знаменательная дата для всего многонационального населения России, «это государственный праздник, объединяющий всё население нашей страны».

Cap.ru Первый ряд

"В смутное время, в 1612 году жители Российского государства, невзирая на различие в языках, политические убеждения, религию, социальное положение вместе выступили и разгромили врага. С тех пор прошло более 300 лет. И то, что ежегодно этот праздник собирает тысячи жителей республики разных возрастов, профессий, взглядов, свидетельствует о том, что мы помним нашу историю, гордимся Россией!» — сказал Михаил Игнатьев.

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Cap.ru Участники дождливого праздника

Жителей и гостей Чебоксар также поздравили с главной сцены республики депутаты, в том числе представители оппозиции. Госдумовец Леонид Черкесов (фракция «Единая Россия») отметил, что данный праздник учит помнить великие исторические события. Его коллега по фракции Николай Малов напомнил, что на протяжении многих веков в России люди разных национальностей, вероисповеданий жили в мире и дружбе, а «все те, кто извне хотел расколоть государство, наш народ, потерпели крах». С поздравлениями выступили также представители политических партий, представленных в Государственном совете Чувашии: руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Николаев, глава фракции ЛДПР Сергей Белобаев, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков.

Праздничный митинг продолжился вокально-хореографической композицией «Мы вместе — Россия» и концертной программой «Искусство объединяет».

Cap.ru Праздничное селфи

Отметим, что 4 ноября в России — день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В Чебоксарах состоялся общегородской крестный ход, который завершился на площади перед храмом Рождества Христова молебным пением Пресвятой Богородице. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава обратился с архипастырским словом, напомнив, что праздник в благодарность за избавление России от нашествия поляков в 1612 году. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

«Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября (старый стиль) 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году», — напомнил митрополит Варнава.