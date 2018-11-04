Посёлок городского типа Погар, Брянская область, 4 ноября, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Брянская область в День народного единства, 4 ноября, присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». В музее Погарского района «Радогощ» в рамках акции пошли ещё дальше и организовали «Ночь крестьянских искусств».

Radohost.ru Ночь крестьянских искусств

В 11:00 была открыта экспозиция «Сапычевские древности», посвященная истории и быту села Сапычи. В программе «Ночи крестьянских искусств» были также мастер-классы: посетители могли попробовать себя в изготовлении гончарных изделий и резьбе по дереву, а в парке культуры и отдыха клуб любителей живописи «Вдохновение» провёл мастер-класс под названием «Четыре сезона».

Также 4 ноября в музее в 15:00 состоялось открытие выставки работ из лозы «Ива-ивушка моя». В музыкальной гостиной Сола Юрока прошли творческие встречи — с ансамблем народной песни «Звонница» и с лауреатом смотров-конкурсов МВД России из посёлка Белая Берёзка.