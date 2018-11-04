Великий Новгород, 4 ноября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, сегодня, 4 ноября, состоялось в Новгородском кремле, у памятника «Тысячелетие России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на празднике к новгородцам обратился губернатор Новгородской области Андрей Никитин, предложив объединиться ради развития области.

Andrey Gaverdovsky Памятник «Тысячелетие России»

«В нашей истории масса примеров, когда русские люди объединялись для защиты родины. Сегодня у нас есть ещё одна задача: нам нужно объединиться ради развития области, чтобы в регионе появлялись новые школы, детские сады, дороги, благоустроенные дворы, парки и скверы. Это не такая простая задача. Мы часто много спорим, когда речь идет о будущем и движении вперёд. Тем не менее, у нас получается», — заявил Андрей Никитин.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения паспортов 16 юным новгородцам. Горожан с праздником поздравили также председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, председатель думы Великого Новгорода Алексей Митюнов, митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

Кроме того, в рамках празднования Дня народного единства 32 новгородцам вручили государственные награды. Восемь человек получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это работники Боровичского комбината огнеупоров Сергей Кириллов, Владимир Титов и Олег Цыганов, слесарь 123 авиационного ремонтного завода Анатолий Калинин, токарь ОАО «Энергомаш» Марат Лапунов, машинист автомобильного крана Управления механизации № 282 Сергей Флотский. Также этой награды удостоились бывший глава Новгородского района (2008−2018 гг.) Анатолий Швецов и глава Крестецкого района Сергей Яковлев.