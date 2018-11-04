Ханты-Мансийск, 4 ноября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Культурные учреждения Югры, как и всей России, 4 ноября приняли участие в культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Одной из площадок стал музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске, здесь посетителям представили интерактивный выставочный проект «Красный Чум», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Torumaa.ru Музей «Торум Маа»

Открылась площадка в 18:00 по местному времени, а завершила работу в 21:00. В течение этого времени каждый имел возможность прикоснуться к истории, познакомится с «работниками» «Красного Чума», а также понять все тонкости просветительской работы, которые были в кочевом учреждении культуры времён Советского Союза.

Если говорить конкретно, то на выставке были воссозданы библиотека, уголок фельдшера, лектории, агитационная площадка. Также были представлены старые фотографии и (кинопередвижкой «Украина») плёночные фильмы.

Кроме того был представлен выставочный проект «Родословная Обатиных. Учительская династия». С его помощью посетители музея смогли узнать о знаковых представителях небольшого населённого пункта, которые появились на свет в том числе во время активной работы передвижек. Была представлена и интерактивная зона со школьной партой 1960-х годов. Сидя за ней, каждый гражданин имел возможность написать перьевой ручкой письмо из прошлого в будущее, адресованное Х Всероссийской акции «Ночь искусств».

Наконец, в музее звучали песни середины ХХ века, стихи в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова, проходили мастер-классы мужских и женских ремёсел Вместе с горячим чаем всё это способствовало созданию той творческой атмосферы, которая подтверждает девиз акции: «Искусство объединяет».

Отметим, всероссийская акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года. По всей России было анонсировано около 3500 мероприятий.

Основной целью акции является предоставление гражданам возможности познакомиться с самыми разными современными форматами изобразительного, театрального и выставочного искусства.