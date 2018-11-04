Краснодар, 4 ноября, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, прошедшая 4 ноября на стадионе «Краснодар», завершалась со счетом 2:2.

Fc-zenit.ru Стадион «Краснодар»

В составе гостей голевыми действиями отметились Эльдор Шомуродов и Сверрир Ингасон, у хозяев поля дубль оформил нападающий Ари.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Клуб «Ростов», набравший 22 балла, находится на четвертой позиции.

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