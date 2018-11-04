Уфа, 4 ноября, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Торжественное празднование Дня народного единства в Башкирии прошло в государственном концертном зале «Башкортостан». Гостей большого праздника ожидали выставка народного творчества Дома дружбы народов РБ, фотовыставка «Башкортостан глазами друзей», концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики. Своими выступлениями зрителей порадовали не только местные коллективы, но и артисты из Крыма, Азербайджана и Армении.

Culture.bashkortostan.ru День народного единства в Уфе

Были исполнены казахский, узбекский, удмуртский, украинский, многие другие народные танцы. В фойе концертного зала были представлены выставка народных костюмов, поделок и ремесел, посвященная народам Башкирии, Поволжья, сообщает минкультуры Башкирии.

Республика также присоединится сегодня к грандиозному культурному событию года — Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2018», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры и будет посвящен Дню народного единства.