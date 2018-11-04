Саратов, 4 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Саратове состоялся митинг, посвящённый Дню народного единства. В празднике, прошедшем на Театральной площади Саратова 4 ноября, приняли участие порядка 6 тысяч человек. Перед собравшимися выступили творческие коллективы вузов и учреждений культуры Саратова.

Saratov.gov.ru Митинг в Саратове

«Мы отмечаем замечательный праздник — День народного единства. Нам важно помнить свою историю, помнить, что от нас с вами многое зависит. Нужно, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности, применить свои знания и способности для общей цели. Саратовская область на подъеме, и в этом заслуга всех её жителей. Ведь когда мы едины, то непобедимы», — отметил губернатор Валерий Радаев.

Сегодня же глава региона побывал в Национальной деревне народов Саратовской области, которая в этом году празднует свое 15-летие. Глава региона посетил грузинское, армянское, азербайджанское подворья, ознакомился с ходом их реконструкции, дал поручение привести в порядок ряд территорий в нацдеревне, сообщает пресс-служба губернатора.

«Каждое подворье должно быть на одинаково высоком уровне, чтобы можно было представить здесь свою культуру, национальные традиции, народную кухню», — отметил Радаев.

В узбекском подворье глава Саратовской области встретился с представителями национальных и общественных организаций.