Улан-Удэ, 4 ноября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Для Бурятии вхождение в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) означает «новый этап развития всех направлений социальной сферы и экономики». Так считает член Совфеда от Бурятии, бывший глава республики (2007 — 2017 гг. — прим. ИА REGNUM ) Вячеслав Наговицын.

Kremlin.ru Вячеслав Наговицын

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«Поздравляю жителей Бурятии с вхождением республики в состав Дальневосточного федерального округа! Для нас это означает новый этап развития всех направлений социальной сферы и экономики. С сегодняшнего дня все преференции, ранее разработанные для опережающего развития Дальневосточных субъектов России, распространяются и на Бурятию», — пишет Наговицын на своей странице в соцсети.

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По его словам, Бурятия получила шанс «из глубоко дотационного региона стать экономически развитым, самодостаточным субъектом с развитой социальной инфраструктурой». В том числе в связи с нововведениями «заработают меры стимулирования экономики». Это территории опережающего развития (ТОСЭР), «Дальневосточный гектар», господдержка инвестиционных проектов и так далее.

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«Теперь самое главное — «без раскачки» включиться в процесс», — убеждён сенатор.

Он отметил, что необходима «конкретная программа достижения в республике показателей социально-экономического развития, как прописано в указе президента РФ, выше средних по стране»:

«Знаю, что эта работа уже начата и к ней подключено большое количество специалистов. Давайте пожелаем им удачи!»

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Забайкальский край и Бурятия перестали быть частью Сибирского федерального округа (СФО) и стали частью Дальневосточного ФО.

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