Киев, 4 ноября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Официальный Киев в ближайшие 10−20 лет не сможет вернуть Крым в состав Украины. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.

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«Ну разве нам (жителям Украины) непонятно, что Крым мы не вернем в ближайшие 10−20 лет» — отметил Пискун.

По его словам, властям Украины нужно через международный суд потребовать от России «триллионы» за Крым.

Пискун уверен, что через некоторое время жители полуострова, которые сами хотели воссоединения с Россией, «попросятся обратно» на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав России после референдума. На плебисците более 95% жителей полуострова высказались за отделение от Украины и присоединение к РФ.

Власти Украины не признали волеизъявление крымчан и заявили, что Россия якобы «оккупировала» полуостров.

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